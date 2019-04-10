نوفيتسكي نجم دالاس مافريكس يعلن اعتزاله

بعد أن التزم ديرك نوفيتسكي، الصمت طوال الموسم بشأن خططه المستقبلية، أعلن اللاعب في النهاية قراره الذي كان يتوقعه الجميع باعتزاله اللعب عقب أداء مميز له في مباراة فريقه دالاس مافريكس، على أرضه في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء الثلاثاء.

وأبلغ نوفيتسكي، الجماهير التي احتشدت في الملعب عقب فوز مافريكس على فينكس صنز (120-109): رائع. أنا سعيد للغاية. كما توقعتم يا رفاق فإن هذه آخر مباراة لي مع الفريق على أرضه".

جاء اعتزال نوفيتسكي الذي طال انتظاره بعد أن قدم أفضل أداء له هذا الموسم وسجل 30 نقطة منها 5 رميات ثلاثية أمام صنز.

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وسجل اللاعب فارع الطول، 10 نقاط في أول 7 دقائق، وسجل 19 نقطة خلال أعلى عدد من التصويبات له خلال الموسم، وبلغت 18 تصويبة في النصف الأول من المباراة.

وأنهى لاعب فريق كل النجوم 14 مرة، وصاحب المركز السادس في قائمة أكثر المسجلين بتاريخ دوري السلة الأمريكي برصيد 31540 نقطة لينهي المباراة بعد أن استحوذ على 8 كرات مرتدة، وأرسل 3 تمريرات مؤثرة.

ولم يبدأ الموسم الأخير لنوفيتسكي فعليًا سوى في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي بسبب عملية تعافي من جراحة في الكاحل استمرت أكثر من المتوقع.