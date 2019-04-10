محاولة جديدة من يوفنتوس لاصطياد هدف برشلونة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يخطط للقيام بمحاولة جديدة، للحصول على خدمات هدف برشلونة، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويلتقي يوفنتوس، مساء اليوم الأربعاء، مع أياكس أمستردام، على ملعب يوهان كرويف أرينا، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن العملاق الإيطالي سيستغل مباراته اليوم مع أياكس أمستردام، للقيام بمحاولة جديدة لإقناع الهولندي ماتياس دي ليخت، بالتوقيع لصالح السيدة العجوز.

ويستهدف يوفنتوس، استخدام أسلحته لإبرام صفقة اللاعب الهولندي، خاصة بافل نيدفيد نائب رئيس السيدة العجوز، والذي يتمتع بعلاقة مميزة مع الإيطالي مينو رايولا، وكيل أعمال ماتياس دي ليخت.

كما يضع اليوفي، آماله على فان دير سار، حارس السيدة العجوز السابق والرئيس التنفيذي لأياكس، لإقناع النادي الهولندي بترجيح كفة يوفنتوس على برشلونة.