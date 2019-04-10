راكيتيتش يحتفل بمئويته الأوروبية أمام مانشستر يونايتد

يخوض نادى برشلونة الإسبانى مساء اليوم الأربعاء مواجهة من العيار الثقيان أمام مضيفه نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، على أرضية ملعبه "أولد ترافورد"، فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن النجم الكرواتى إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادى برشلونة الإسبانى، يخوض الليلة مباراته رقم 100 فى المسابقات الأوروبية أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

أضافت الصحيفة أن النجم الكرواتى خاض 99 مباراة أوروبية مع جميع الأندية التى أرتدى قميصها بازل السويسرى، شالكه الألمانى، إشبيليه وأخيرا برشلونة، بواقع 63 مباراة فى دوري أبطال أوروبا، 21 فى الدوري الأوروبى، 14 فى كأس أوروبا ومباراة واحدة فى السوبر الأوروبى.

وخاض راكيتيتش صاحب الـ31 عاما هذا الموسم مع البارسا 45 مباراة من أصل 48 خاضها الفريق، إذ يعد عنصرا رئيسيا فى تشكيل المدرب إرنستو فالفيردى، والذى يعتمد عليه بشكل كبير فى تحقيق التوازن بوسط ملعب الفريق، سجل 5 وصنع 9 أهداف.

وكان برشلونة قد تأهل إلى دور ربع النهائي على حساب نادى ليون الفرنسي بالفوز عليه بنتيجة 5 – 1 فى مجموع لقائي الذهاب والإياب.