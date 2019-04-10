مجلس جديد للوحدة يضم أسماء ذات قوة اقتصادية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي _ مكة المكرمة

أكدت لـ«مكة» مصادر قريبة من نادي الوحدة أن الأخير يخطط لإعادة تشكيل مجلس إدارة النادي بمتابعة وإشراف رئيس هيئة أعضاء الشرف تركي آل الشيخ، وذلك عقب انتهاء فترة المجلس الحالي المكلف لمدة عام برئاسة حاتم خيمي، تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

وبينت المصادر أن خيمي، ونائب الرئيس الحالي عبدالله خوقير سيستمران ضمن التشكيل الجديد، على أن يضم المجلس أيضا أسماء جديدة وقوية في مختلف المجالات والتخصصات سعيا لتحقيق أهداف النادي في المواسم المقبلة.

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وسيضم المجلس الجديد أسماء ذات قوة اقتصادية في الوسط المكي، وتجري حاليا مشاورات مع بعض الأسماء دون الإعلان عنها، فيما لم يتم الفصل في الاستعانة ببعض الأسماء الموجودة في المجلس الحالي من عدمها.

وينتظر إعلان المجلس الجديد عقب توجيهات الهيئة العامة للرياضية بشأن مجالس إدارات الأندية بصفة عامة، وتأكيد فتح باب الترشيح عبر الجمعيات العمومية أو تمديد تكليف بعض المجالس سنة أخرى، علما بأن معظم الإدارات الحالية تدير الأندية بالتكليف حتى نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن الوحدة يصنف من الأندية المستقرة ماليا خلال الموسم الحالي، عطفا على تخطيط إدارة النادي في عدم تحميل الخزينة أي أعباء مالية خلاف ما تم الاتفاق عليه منذ بداية الموسم الحالي بالتنسيق مع رئيس هيئة أعضاء الشرف.