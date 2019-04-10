رفض استئناف الهلال ضد القرني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم أمس، استئناف الهلال على قرار لجنة الانضباط والأخلاق بشأن عدم أحقية مشاركة لاعب الوحدة محمد القرني في مباراة الفريقين التي جرت على ملعب جامعة الملك سعود، بالجولة الـ 23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وانتهت بالتعادل 1-1.

واحتج الهلال على عدم أهلية مشاركة القرني بحجة تسجيله في كشوفات الوحدة خارج فترتي التسجيل.

وجاء في قرار لجنة الاستئناف قبولها الاحتجاج شكلا، ورفضه موضوعا، موضحة أن القرار نهائي وغير قابل للطعن.