هل يغيب سعد سمير 6 أشهر عن الملاعب؟ الاهلي يرد...

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جدة - عمرو شويل قلل الجهاز الفني للأهلي من الصدمة التى انتابت جماهير الفريق عقب الإعلان عن إصابة سعد سمير مدافع الفريق والتى تم تفسيرها بشكل خاطئ من قبل البعض خلال الساعات الماضية.
الاهلى يعلن اصابة سعد سميركان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي قد أعلن أن سعد سمير يعاني من جزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي وسوف يغيب اللاعب لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وعقب الإعلان عن إصابة سعد سمير ذهبت بعض التقارير الإعلامية إلى أن مدافع الاهلي يُعاني من قطع في الرباط الصليبي وأنه سيغيب عن الملاعب فترة قد تصل لـ6 أشهر وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.
سعد سمير لا يحتاج 6 اشهر للعلاجوفسّر الجهاز الفني للاهلى إصابة سعد سمير على أنها جزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وتحتاج لفترة علاج لا تتعدى الثلاثة أشهر ولن تصل لـ6 أشهر كما تحدثت بعض التقارير المغلوطة.
ويرى الجهاز الفني أن رغبة الاهلي في سفر سعد سمير إلى المانيا من أجل تجهيز اللاعب بشكل سريع وليس من أجل إجراء أية عمليات جراحية ، مؤكداً أن الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس الهيئة الطبية للنادي أكّد على حاجة سعد سمير للتأهيل فقط دون الحاجة إلى إجراء جراحة.
وكان سعد سمير قد تعرض للإصابة في الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة إفريقيا والتى خسرها الأحمر بخماسية نظيفة.
الاهلى يبحث بديل سعد سميرويبحث الجهاز الفني للأهلي الإستعانة بمحمد نجيب خلال الفترة المقبلة ليحظى بفرصة المشاركة في بعض المباريات بجانب باقي عناصر خط الدفاع في الفريق ويأتي في مقدمتهم رامى ربيعة وياسر إبراهيم ومعهم الظهير الأيسر أيمن اشرف الذي يتم الاستعانة به كمدافع لتعويض غياب سعد سمير.
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