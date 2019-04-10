شكرا لقرائتكم متعب يضع روشتة "ريمونتادا" الاهلي أمام صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
طالب عماد متعب نجم الأهلي السابق لاعبي الفريق الحاليين بنسيان الخسارة أمام صن داونز بخماسية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال عماد متعب لبرنامج "ساعة مع شوبير": "العودة أمام صن داونز يوم السبت المقبل ببرج العرب ليست مستحيلة فالأهلي سبق وأحرز 5 و6 أهداف لكن يجب عدم استقبال أي أهداف أمام صن داونز فهذه هي الأزمة الحقيقية أن تهاجم بكثافة ولا تستقبل أي أهداف
وأضاف عماد متعب: "دعونا نعترف أن الخسارة الثقيلة لم تكن في الحسبان لأن الأهلي قادر على الفوز على أي فريق بإفريقيا خلال أي دور.. يجب على اللاعبين في العودة اللعب بروح وشخصية الأهلي والإصرار على الفوز فهذه الأشياء هي التي سترضي الجماهير وتقلل من وطأة الخسارة القاسية هناك
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