سوبر كورة.. 5 خسائر منتظرة من سقوط الأهلى الأفريقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكبد الأهلى خسائر بالجملة بعدما تلقى هزيمة ثقيلة أمام مضيفه ماميلودى صن داونز بطل جنوب أفريقيا، بنتيجة 5 / 0، فى المباراة التى أقيمت بينهما، ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وهى الهزيمة الأثقل فى تاريخ مشاركات النادى الأحمر والأندية المصرية أفريقيا. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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