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الأهلى يواجه هليوبوليس فى ثانى مباريات نهائى دورى السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم مباريات الجولة الثانية من نصف نهائى دورى سيدات السلة بنظام الـbest of 3.

ويلتقى، اليوم، سلة الأهلى مع هليوبوليس، بينما سبورتنج يلتقى مع سموحة، على أن تقام باقى مباريات الأحمر يوم 13 أبريل بصالة استاد القاهرة، أما مباريات الفرق السكندرية فأيام 11 و13 بصالة النادى الأولمبى.

ومن المقرر أن تقام باقى المباريات بينهما أيام 10 و13 أبريل الجارى، وتقام المباريات بصالة استاد القاهرة .

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