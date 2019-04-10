معروف حكما للأهلى والمقاصة.. ونور الدين للإسماعيلى والجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباراتى اليوم الأربعاء فى دورى القسم الأول، على النحو التالى: الإسماعيلى × الجونة (الأسبوع الـ 17) : إبراهيم نور الدين ويعاونه سامى هلهل ورجب محمد، ومحمد السيد سليمان حكما رابعا، وكل من محمد يوسف ومحمد عبد العزيز حكما خامسا. الأهلى × مصر المقاصة (الأسبوع الـ 28) : محمد معروف ويعاونه سمير جمال وهانى عبد الفتاح، وأحمد عبد الله حكما رابعا، وكل من طارق سامى ومحمود ناجى حكما خامسا.

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