شكرا لقرائتكم خبر عن تعذر طرح تذاكر مباراة الأهلى وصن داونز باستاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعذر طرح تذاكر مباراة النادى الأهلى أمام صن داونز الجنوب أفريقى، للبيع فى استاد الإسكندرية كما هو معتاد، نظرا لأعمال الصيانة، التى تتم بالاستاد استعدادا لأمم أفريقيا التى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وشهد محيط استاد الإسكندرية توافد المئات من جماهير الأهلى خلال الساعات الماضية، للاستفسار عن التذاكر، قبل أن يتم التأكيد لهم أن التذاكر لن يتم طرحها فى استاد الإسكندرية نظرا لأعمال الصيانة الشاملة بالملعب، وتجرى حاليا اتصالات مع الأندية الأهلى لتحديد منافذ البيع بعيدا عن استاد الإسكندرية منعا لتجمهر مشجعى الأهلى أمام الاستاد دون جدوى.

كان الأمن قد وافق على حضور 30 ألف مشجع فى مباراة الأهلى وصن داونز السبت المقبل على استاد برج العرب.