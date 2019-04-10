شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. جمهوره ده حماه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد يستطيع أن ينكر دور جماهير النادى الأهلى فى بث الحماس في روح ونفوس لاعبي الفريق فى مختلف الألعاب، فجميع الفرق دائمًا تضع الجمهور الأحمر نصب أعينها فى أى لقاء تخوضه من أجل إسعادهم.

ومثلما يفكر اللاعبون فى الجماهير، نجد أن مشجعي الفريق الأحمر أيضًا يقفون بجانب لاعبيه "ع المرة قبل الحلوة" وذلك ظهر بشدة بعد الكبوة التى تعرض لها الأهلى أمام صن داونز الجنوب أفريقى بالخسارة بخماسية نظيفة فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

الأهلي طالب بحضور الجماهير المكثف فى لقاء الإياب يوم 13 أبريل الجارى فى برج العرب لاسيما أن الجمهور حرص على دعم فريق الكرة برفع لافتات خلال حضورهم مباريات البطولة الأفريقية للكرة الطائرة التى تختتم مساء اليوم، وقال الجمهور خلال لافتاته: "جمهور الأهلى واثق فيكم.. 6 /0 سهلة عليكم" و"فى حضور جمهورك..لا مستحيل أمامك".

ويرصد ”الخليج 365” لقطات للجمهور الداعم للقلعة الحمراء فى الصور التالية:



جمهور الاهلى

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جمهور الاهلى 2



جمهور الاهلى 3







