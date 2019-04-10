شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير لا يحتاج 6 أشهر للتعافى من الإصابة.. هكذا طمأن الأهلى الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلل الجهاز الفنى للأهلى من الصدمة التى انتابت جماهير الفريق عقب الإعلان عن إصابة سعد سمير مدافع الفريق، والتى تم تفسيرها بشكل خاطئ من قبل البعض خلال الساعات الماضية.

سعد سمير يعانى من جزع فى الرباط الداخلى

كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلى قد أعلن أن سعد سمير يعانى من جزع فى الرباط الداخلى والخارجى للركبة وقطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى وسوف يغيب اللاعب لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وعقب الإعلان عن إصابة سعد سمير ذهبت بعض التقارير الإعلامية إلى أن مدافع الأهلى يُعانى من قطع في الرباط الصليبى، وأنه سيغيب عن الملاعب فترة قد تصل لـ6 أشهر وهو أمر غير صحيح على الإطلاق.

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سعد سمير لا يحتاج 6 أشهر للعلاج

وفسّر الجهاز الفنى للأهلى إصابة سعد سمير على أنها جزع فى الرباط الداخلى والخارجى للركبة وتحتاج لفترة علاج لا تتعدى الثلاثة أشهر ولن تصل لـ6 أشهر كما تحدثت بعض التقارير المغلوطة.

ويرى الجهاز الفنى أن رغبة الأهلى فى سفر سعد سمير إلى المانيا من أجل تجهيز اللاعب بشكل سريع وليس من أجل إجراء أى عمليات جراحية، مؤكداً أن الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس الهيئة الطبية للنادى أكد حاجة سعد سمير للتأهيل فقط دون الحاجة إلى إجراء جراحة.

وكان سعد سمير قد تعرض للإصابة فى الشوط الأول من مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة أفريقيا والتى خسرها الأحمر بخماسية نظيفة.

الأهلى يبحث بديل سعد سمير

ويبحث الجهاز الفنى للأهلى الاستعانة بمحمد نجيب خلال الفترة المقبلة ليحظى بفرصة المشاركة فى بعض المباريات بجانب باقى عناصر خط الدفاع فى الفريق ويأتى فى مقدمتهم رامى ربيعة وياسر إبراهيم ومعهم الظهير الأيسر أيمن أشرف، الذى تتم الاستعانة به كمدافع لتعويض غياب سعد سمير.