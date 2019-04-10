شكرا لقرائتكم خبر عن #جمهور_الاهلي_مصدر_قوته.. مظاهرة دعم للاعبين قبل مباراتى المقاصة وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل المباراة المرتقبة للنادى الأهلى أمام المقاصة فى الدورى العام الليلة، ومباراة يوم السبت المقبل مع صن دوانز فى مباراة الإياب لدور ربع النهائى من البطولة الأفريقية والتى يحتاج فيها الأهلى للفوز بسداسية نظيفة لضمان الصعود، تصدر هاشتاج #جمهور_الاهلي_مصدر_قوته قائمة الأكثر تداولا فى مصر خلال الساعات القليلة الماضية.





المشاركون فى الهاشتاج حرصوا على دعم النادى الأهلى واللاعبين، والتأكيد على ضرورة الأداء الرجولى خلال المباريات المقبلة، بغض النظر عن النتيجة، وأن الجمهور سوف يدعم النادى فى مثل هذا المواقف، بالإضافة إلى ثقته فى قدرة اللاعبين على إصلاح الأمور.









ويستضيف فريق الأهلى نظيره مصر المقاصة مساء اليوم الأربعاء، فى تمام الثامنة مساء على ملعب بتروسبورت، فى المواجهة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للدورى للممتاز، على أن يلتقى نادى صن دوانز الجنوب أفريقى مساء يوم السبت المقبل، فى مباراة صعبة يحتاج فيها الأهلى إلى تسجيل 5 أهداف لمعادلة النتيجة أو الفوز بسداسية للصعود والخروج من هذا المأزق الذى لم يعتاد عليه النادى.