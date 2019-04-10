شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات قوية للمصريين فى منافسات دور الـ16 ببطولة دى بى دى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات دور الـ16 ببطولة دى بى دى الدولية المفتوحة لمنافسات الاسكواش، والتى تستضيفها أيندهوفين الهولندية حتى الرابع عشر من أبريل الجارى.

وتصنف بطولة دى بى دى بفئة البطولات الذهبية، حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 106 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك فى البطولة المصنفون المصريون بقائمة التوب 10 وهم : على فرج المصنف الأول عالمياً، محمد الشوربجى المصنف الثانى، كريم عبد الجواد المصنف السادس، محمد أبو الغار المصنف الثامن، مروان الشوربجى المصنف الـ 11، ومازن هشام.

وفى منافسات السيدات تشارك كل من: رنيم الوليلى المصنفة الأولى، نور الشربينى المصنفة الثانية، نور الطيب المصنفة الثالثة، نوران جوهر المصنفة السابعة، مريم متولى، يثرب عادل.

وكان 3 لاعبين مصريين تأهلوا من المرحلة الأولى للبطولة وهم: مازن هشام ويثرب عادل ومريم متولى، فيما ودع مصطفى عسل وروان العربى البطولة مساء أمس.

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وجاءت مباريات اليوم الأول من دور الـ16 كالتالى:

على فرج vs الإنجليزى جيمس ويلستريب

مازن هشام vs الألمانى سيمون روزنر

محمد أبو الغار vs الإنجليزى ديكلان جيمس

وفى منافسات السيدات تلتقى كل من:

رنيم الوليلى vs ميلى توم لينسون

نور الطيب vs نيلى جليس