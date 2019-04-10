كلاتنبرج: صلاح كان يستحق البطاقة الحمراء أمام بورتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتنبورج على التدخل العنيف من النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على منافسه دانيلو بيرايرا نجم بورتو البرتغالي خلال المباراة التي جمعتهما في دوري أبطال أوروبا.

وحل بورتو ضيفًا على ليفربول في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وفاز الريدز بهدفين دون رد ليضع قدمًا في نصف نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي.

وشهدت المباراة تدخل عنيف من صلاح على ساق دانيلو إلا أن حكم المباراة لم يحتسب خطأ على الفرعون المصري.

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وخلال تصريحات نقلتها ديلي ميل علق كلاتنبرج قائلًا: "لقد كان مو محظوظاً لأنه لم يتعرض للطرد".

وأضاف: "تعليمات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واضحة بشأن هذا النوع من التدخل، أي تدخل أعلى الكاحل يستحق بطاقة حمراء".

وأكمل: "كان يجب على حكام تقينة الفيديو المساعيدن ( VAR ) تنبيه الحكم ماثيو لاهوز لأن اللاعب استحق البطاقة الحمراء.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام يوم الأربعاء المقبل على ملعب الدراجاو بالبرتغال.