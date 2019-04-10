رئيس بورتو منتقدًا صلاح: كاد يكسر قدم دانيلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق بينتو دا كوستا رئيس نادي بورتو على تدخل المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي القوي على دانيلو نجم الفريق البرتغالي خلال المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وحل بورتو ضيفًا على ليفربول في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وفاز الريدز بهدفين دون رد ليضع قدمًا في نصف نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي.

وخلال تصريحات عقب المباراة قال دا كوستا: "على دانيلو أن يشكر الله أن قدمه لم تنكسر".

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وأضاف: "نشكر الله أنه لم يتعرض للإصابة".

وتابع رئيس بورتو: "كاسياس كان في عطلة، ليفربول لم يستطع الوصول إلي مرماه بشكل منتظم".

كما انتقد الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو قرار حكم المباراة ماثيو لاهوز الذي لم يتحسب خطأ على صلاح خلال المباراة، كما رفض احتساب ركلة جزاء للفريق البرتغالي.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب ستقام يوم الأربعاء المقبل على ملعب الدراجاو بالبرتغال.