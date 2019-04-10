أوين: لا يمكنني انتقاد صلاح.. أرقامه ومساعدته لليفربول لا تصدق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال مايكل أوين لاعب ليفربول السابق، إنه لا يستيطع أن ينتقد نجم الريدز الحالي محمد صلاح على الرغم من تسجيله هدف وحيد في آخر تسع مباريات مع ليفربول بجميع المسابقات (الدوري الإنجليزي + دوري أبطال أوروبا).

أوين أضاف في تصريحات عبر شاشة "بي تي سبورت" :"ربما البعض يشعر بخيبة أمل لعدم قدرة صلاح على التسجيل بصفة مستمرة، إلا أنني لا يمكنني الجلوس هنا وانتقد صلاح على الإطلاق".

وتابع :"الكثير يقارن أرقام صلاح بين الموسم الماضي والحالي لكن هذا أمر لا يصدق نظرًا لأرقامه ومساعدته وأهدافه، وهو الآن يسابق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي على سباق هداف الدوري الإنجليزي".

واستطاع صلاح في مباراة الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي أن يسجل هدفًا في شباك ساوثهامبتون في لقاء انتهى لصالح الريدز بنتيجة (3-1) ضمن الجولة 33 من منافسات الدوري الإنجليزي.

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وأصبح صلاح منفردًا بالمركز الثاني برصيد 18 هدفًا ليصبح على بعد هدف وحيد من متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي سيرجيو أجويرو.

وواصل أوين حديثه عن صلاح، قائلاً :"صلاح حتى الآن يقدم موسمًا رائعًا، إنه مجرد شخص يقارنه البعض بأرقامه في الموسم الماضي وهذا غير صحيح لأن في بعض الأحيان قد يظهر جيدًا دون أن يسجل".

وكان صلاح شارك في فوز ليفربول أمس الثلاثاء على بورتو البرتغالي بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "الآنفيلد" ضمن ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ليفربول سيخوض مباراة مهمة خلال مشواره في الدوري الإنجليزي عندما يواجه الريدز على ملعبه خصمه تشيلسي ضمن قمة الجولة 34 من عمر بريميرليج.