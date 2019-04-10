متعب يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مباراة صنداونز بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حرص عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق على توجيه رسالة خاصة إلى لاعبي الفريق الأحمر قبل مباراتهم المقبلة أمام صندوانز بدوري أبطال أفريقيا لافتًا إلى أن الجميع عليه أن يبذل قصارى جهده للخروج من الكبوة.

وكان الأهلي قد خسر مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صندوانز بنتيجة 5-0، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل في برج العرب.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت قال متعب: "مباراة الذهاب هي للنسيان لجميع اللاعبي، نتمنى محوها من تاريخ النادي الأهلي".

وأضاف: "اللاعيبن عليهم ضغط كبير، والجميع متحمل المسئولية والنتيجة بالكامل".

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وتابع: "على اللاعبين خوض المباراة بكل قوة، وفرض روح وشخصية الأهلي، الجميع سيقدر مجهوداتكم إذا قدمتم ما عليكم في المباراة حتى ولو لم تتحقق النتيجة المرغوبة".

وواصل متعب: "أتمنى أن يستطيع اللاعبين الفصل بين مباراة اليوم مصر للمقاصة وبين مباراة السبت، بطولتين مختلفتين".

الأهلي سيلتقي مع مصر للمقاصة مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، بينما يأتل المقاصة في المرتبة الخامسة برصيد 40 نقطة.