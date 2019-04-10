تشكيل الأهلي المتوقع.. 5 تغييرات أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مصر المقاصة في المباراة التي من المقرر أن تقام على ملعب "بتروسبورت" ضمن الجولة الـ28 من مسابقة الدوري.

وأفاد مراسل الخليج 365 بالنادي الأهلي، أن لاسارتي استقر على إجراء خمسة تغييرات في التشكيل من خلال الدفع بخدمات محمود وحيد لقيادة الجبهة اليسرى بدلاً من الدولي التونسي علي معلول والذي يغيب بسبب عقوبة الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

التغييرات ستشمل أيضًا عودة ياسر إبراهيم لقيادة الجانب الدفاعي ليكون بدلاً من المصاب سعد الدين سمير والذي تعرض للإصابة في مباراة صنداونز الأخيرة.

وفي خط الوسط، سيدفع لاسارتي بحسين الشحات ليكون بدلاً من النيجيري جونيور أجايي كما سيشارك صالح جمعة بدلاً من أحمد فتحي.

وستكون آخر تغييرات لاسارتي في التشكيل المتوقع الاستعانة بورقة المغربي وليد أزارو لقيادة الجانب الهجومي بدلاً من مروان محسن.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي بطريقته المعتادة (4-2-3-1):

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- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: محمود وحيد - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية - كريم نيدفيد.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - صالح جمعة - رمضان صبحي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 55 نقطة من 24 مباراة ليكون الأحمر على بعد نقطتين من الزمالك - متصدر الجدول-، في المقابل يأتي مصر المقاصة في المركز الخامس برصيد 40 نقطة.

ويسعى الأهلي لاستعادة الانتصارات مجددًا بعد الخسارة الثقيلة الذي تعرض لها مطلع الأسبوع الحالي على يد صنداونز الجنوب إفريقي بخمسة أهداف دون رد في ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.