رياضة | ساري عن رحيل هازارد: على الجميع أن يحترم رغبته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري عن رحيل هازارد: على الجميع أن يحترم رغبته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي بأنهم عليهم احترام قرار نجم الفريق إيدين هازارد سواء بالبقاء مع الفريق أو الرحيل إلى ريال مدريد.

وقال ساري في تصريحات صحفية : من الصعب الاحتفاظ بهازارد بين صفوف الفريق بعد الصيف المقبل إذا كان يرغب في خوض تجربة جديدة بعيدا عن قلعة ستامفورد بريدج".

واختتم ساري تصريحاته قائلاً : " من الصعب إيجاد لاعب آخر مثل هازارد، علينا احترام قراره سواء بالبقاء أو الرحيل".

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وكانت تقارير صحفية قد أكدت اقتراب هازارد من الانضمام لريال مدريد في ظل رغبة زين الدين زيدان المدير الفني للملكي في ضم هازارد لإعادة بناء الفريق الإسباني من جديد.

يذكر أن هازارد سجل هدفين ليقود فريقه للفوز أمام ويستهام ليدخل صراع المنافسة على الحذاء الذهبي بـ16 هدفا.