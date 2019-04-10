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الامارات | محمد صلاح يستحق الطرد أمام بورتو

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يستحق الطرد أمام بورتو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الحكم الإنجليزي السابق، فيل دود، أن لاعب ، المصري محمد صلاح كان يستحق الطرد في مباراة فريقه أمام بورتو في .

وقال لصحيفة ميترو البريطانية: "حصلت على انطباع بأنهم سيقوموا بمراجعة اللقطة، لكنهم لم يعتقدوا أنها بحاجة للمراجعة".

وأضاف: "رأيت اللقطة 3 أو 4 مرات، وفي رأيي الشخصي، إنها هددت سلامة لاعب بورتو، وكان يتوجب منح البطاقة الحمراء لصلاح".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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