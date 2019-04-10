الامارات | محمد صلاح يستحق الطرد أمام بورتو

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يستحق الطرد أمام بورتو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الحكم الإنجليزي السابق، فيل دود، أن لاعب ليفربول، المصري محمد صلاح كان يستحق الطرد في مباراة فريقه أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا.
وقال لصحيفة ميترو البريطانية: "حصلت على انطباع بأنهم سيقوموا بمراجعة اللقطة، لكنهم لم يعتقدوا أنها بحاجة للمراجعة".
وأضاف: "رأيت اللقطة 3 أو 4 مرات، وفي رأيي الشخصي، إنها هددت سلامة لاعب بورتو، وكان يتوجب منح البطاقة الحمراء لصلاح".
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