شكرا لقرائتكم كهربا يقود هجوم الزمالك أمام المصرى بعد انتهاء عقوبة الإيقاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُفضل السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، عدم الاعتماد على محمود كهربا صانع ألعاب الفريق بشكل أساسى فى مباراة المصرى، البورسعيدى المقرر لها غدًا الخميس، على ستاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة والعشرون من منافسات الدورى الممتاز، رغم رفع الإيقاف عنه.

وكان مصدر مسئول بالزمالك، أكد انتهاء إيقاف كهربا، بعد استبعاده من المباراة الماضية أمام حسنية أغادير المغربى، التى أقيمت بملعب أدرار بالمغرب، وذلك عقب عودة البعثة إلى القاهرة، خاصة أن اللاعب التزم بتنفيذ البرنامج الذى وضعه له المدرب السويسرى بشكل تام، لذلك قررت إدارة النادى نهاية إيقافه على خلفية إيقافه على واقعة الغضب خلال استبداله فى مباراة سموحة بالدورى، مع ترك القرار كامل للمدرب السويسرى لتحديد مدى الحاجة لخدماته أو ضمه لمعسكر السويس من عدمه، وهو ما سيحسمه المدرب السويسرى خلال الساعات المقبلة، وفقًا لمستوى اللاعب فى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، ضمن التحضيرات بمعسكر التدريب بالسويس.