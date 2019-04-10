شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يخطط لخطف عمرو جمال فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو وادى دجلة برئاسة المهندس ماجد سامى، فى التخطيط لضم عمرو جمال مهاجم الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق الدجلاوى، خاصة فى ظل رغبة اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى، فى التعاقد مع مهاجم مميز، وصاحب خبرات يستطيع خدمة الخطة التى يتبعها مع دجلة ببناء الهجمة من الخلف، والحاجة لمهاجم صاحب سرعات ومهارات خاصة لترجمة تلك السيطرة لأهداف.

ويستغل مسئولو دجلة ابتعاد عمرو جمال عن المشاركة مع الأهلى فى الفترة الأخيرة، فى ظل عدم اعتماد الأوروجويانى مارتن لاسارتى على خدماته، إلا أن اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لدجلة، أكد أنه يستطيع إعادة اللاعب لسابق عهده عن طريق برنامج تأهيل مكثف، سيجعله مهاجم مصر الأول خاصة فى ظل تعطش اللاعب للمشاركة، فضلاً عن بناينه القوى وتحركاته النموذجية داخل منطقة الجزاء، والخبرات التى يتمتع بها، والتى ستفيد الفريق الدجلاوى فى المستقبل.

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وحصل عمرو جمال على وعد من مسئولي دجلة، بالاحتراف الخارجى خاصة فى نادى ليرس البلجيكى الذى يمتلكه ماجد سامى، وذلك حالة التألق مع وادى دجلة واستعادة مستواه وتقديم أداء مميز يلفت الأنظار، ومن ثم العودة مجددًا لقيادة هجوم المنتخب الوطنى الأول، حينها سيتم منحه فرصة الاحتراف الخارجى ليبدأ مشوار جديد مع الساحرة المستديرة.