شكرا لقرائتكم خبر عن "الملعب" يمنع إقامة مباريات الأهلى والزمالك فى توقيت واحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت لجنة المسابقات باتحاد الكرة ما يتردد حول طلب نادى الزمالك إقامة مبارياته فى الدورى فى نفس توقيت مباريات الأهلى، خاصة أن الفريقين يخوضان مبارياتهما فى القاهرة على نفس الملعب وهو ملعب بتروسبورت، لذا لا يمكن إقامة مبارياتهما فى توقيت واحد.
كما أرجعت اللجنة صعوبة الأمر بسبب قرار الأمن بعدم إقامة مباراتين للأهلى والزمالك داخل القاهرة فى يوم واحد، على أن يتم التوصل لحل فى هذه الأزمة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من عمر الدورى حال استمرار الاشتباك بين الفريقين والمطاردة بقوة على قمة الدورى هذا الموسم.
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