صلاح ينجو من الطرد أمام بورتو

أثارت مجريات مباراة بورتو وليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، جدلا بسبب بعض الحالات التحكيمية التي رأى خبراء أن الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو كان متساهلا فيها مع الفريق الإنجليزي.

وفاز ليفربول في المباراة بهدفين نظيفين، وسجل له كل من الغيني نابي كيتا في الدقيقة 5، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 26.

ولم يكن الحارس الإسباني، لبورتو البرتغالي، إيكر كاسياس، راضيا عن قرارات التحكيم، ووجه انتقادا صريحا للحكم عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وفي الشوط الأول، لامست الكرة يد مدافع ليفربول ألكسندر آرنولد قبل أن تخرج من الملعب،...