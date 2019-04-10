"جمهوركم معاكم".. يتصدر "تويتر" دعماً للأهلي أمام صن داونز

كتب: أحمد أبوعقيل تصدر هاشتاج "جمهوركم معاكم" موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر" لمؤازرة جماهير النادي الأهلي للفريق قبل الموقعة المصيرية أمام صن داونز السبت القادم. وتلقت جماهير الأهلي صدمة قوية عقب خسارة فريقها بخماسية نظيفة من نظيره صن دوانز الجنوب أفريقي، ضمن مباراة الذهاب بالدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويحتاج النادي الأهلي لتسجيل 6 أهداف في مباراة العودة للاستمرار في البطولة.

ودائما تقف جماهير النادي الأهلي خلف الفريق لرفع روح اللاعبين المعنوية ومطالبتهم بالفوز وتحقيق الانتصار، رامين وراء ظهورهم أي نتيجة سلبية حققها الفريق، رافعين شعار "الأهلي لا يعرف المستحيل".

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