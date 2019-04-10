تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأربعاء المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات الهامة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة لها: الدوري المصري 05:30 ـ الإسماعيلي VS الجونة ـ القناة الناقلة: ON SPORT. Advertisements 08:00 ـ الأهلي VS مصر للمقاصة ـ القناة الناقلة: ON SPORT. دوري أبطال أوروبا 09:00 ـ أياكس VS يوفينتوس ـ القناة الناقلة: beIN Sports HD2. 09:00 ـ مانشستر يونايتد VS برشلونة ـ القناة الناقلة: beIN Sports HD1.

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