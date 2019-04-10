الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تجرى مساء اليوم الأربعاء 10-4-2019 مباريات هامة في عالم كرة القدم حيث يلتقي مانشستر يونايتد مع برشلونة وأياكس مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء 10 أبريل 2019:

دوري أبطال أوروبا

23:00 مانشستر يونايتد × برشلونة

23:00 أياكس × يوفنتوس

دوري أبطال آسيا

13:30 سيدني × شنغهاي

14:00 سانفريس هيروشيما × دايغو

15:00 أولسان × كاواساكي فرونتال

16:00 جوانجزو إيفرغراند × ميلبورن

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كأس ليبرتادوريس

2:15 ناسيونال × زامورا

2:15 سبورتينغ كريستال × يونيفرسيداد كونسيبسيون

2:15 سيرو بورتينو × أتلتيكو مينيرو

2:15 كروزيرو × هوراكان

الدوري المصري

19:30 الإسماعيلي × الجونة

22:00 الأهلي × مصر للمقاصة

وفيما يلي أبرز مباريات خدمة البث المباشر بصحيفة الخليج 365:

مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

https://www.alweeam.com.sa/584662

مشاهدة مباراة يوفنتوس وأياكس بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

https://www.alweeam.com.sa/584663