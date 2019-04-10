الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء والبث المباشر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
تجرى مساء اليوم الأربعاء 10-4-2019 مباريات هامة في عالم كرة القدم حيث يلتقي مانشستر يونايتد مع برشلونة وأياكس مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.
وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء 10 أبريل 2019:
دوري أبطال أوروبا
23:00 مانشستر يونايتد × برشلونة
23:00 أياكس × يوفنتوس
دوري أبطال آسيا
13:30 سيدني × شنغهاي
14:00 سانفريس هيروشيما × دايغو
15:00 أولسان × كاواساكي فرونتال
16:00 جوانجزو إيفرغراند × ميلبورن
كأس ليبرتادوريس
2:15 ناسيونال × زامورا
2:15 سبورتينغ كريستال × يونيفرسيداد كونسيبسيون
2:15 سيرو بورتينو × أتلتيكو مينيرو
2:15 كروزيرو × هوراكان
الدوري المصري
19:30 الإسماعيلي × الجونة
22:00 الأهلي × مصر للمقاصة
وفيما يلي أبرز مباريات خدمة البث المباشر بصحيفة الخليج 365:
مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا
https://www.alweeam.com.sa/584662
مشاهدة مباراة يوفنتوس وأياكس بث مباشر في دوري أبطال أوروبا
https://www.alweeam.com.sa/584663
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