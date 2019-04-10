الان تتابع أندية أوروبا تواجه مشروع دوري الأبطال الجديد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدريد- الخليج 365:

طالب رئيس رابطة دوري كرة القدم الإسباني، خابيير تيباس، نظرائه الأوروبيين لمواجهة مشروع دوري أبطال أوروبا الجديد، والذي اعتبر أنه لن يحقق الأرباح المعلنة وسيضر بالمسابقات الوطنية.

وقال تيباس لصحيفة ليكيب الفرنسية: “هذا المشروع ضار لكل الأندية ولن يوفر الإيرادات التي يتصورونها”.

واعتبر الإيرادات التي يتوقع تحقيقها من دوري الأبطال الجديد التي أعلنت عنه أندية أوروبية كبرى بـ800 مليون دولار بأنها “مجنونة وغبية”.

وأشار إلى أن هذا المشروع يسعى للتقليل من حجم البطولات والكؤوس الوطنية.

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وقال إن : المشروع سيصب في مصلحة حفنة من الأندية ونجوم كرة القدم.

وأضاف: يجب المشاركة مع كثير من الدوريات، في الدول التي ليس بها وسائل، لا يجب أن نجعل نجوم كرة القدم أكثر ثراء.

واتهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أيضاً بعدم الوقوف ضد المشروع و”التنافس مع الدوريات الوطنية لدرجة تهديد وجودها.

وأعرب عن ثقته بأن معظم أعطاء رابطة الأندية ضد مشروع دوري الأبطال الجديد، وأكد أن التصدي له سيعتمد على اتحاد الدوريات.

وأشار إلى أن الجميع متفقين على رفض هذا الاقتراح، ولكن البعض يخشون من التعبير عن ذلك علنا، وفقد تولى مهمة ترجمة الشعور العام.

واختتم تصريحاته بالقول: في كرة القدم مال كثير، ولكن لا يجب أن تستفيد الأندية الكبرى وأفضل اللاعبين فقط.