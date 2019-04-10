مدرب اتحاد جدة: الدوري السعودي أهم من دوري أبطال آسيا

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:

شدد التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني لاتحاد جدة السعودي على اهتمامه بالمباريات المتبقية لفريقه في

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي)،أكثر من دوري أبطال آسيا، وذلك بعد فوزه على لوكوموتيف طقشند الأوزبكي 3 2/ أمس الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بالبطولة .

وقال سييرا: إنه فضل إزاحة عدد كبير من اللاعبين الأساسيين استعدادًا لمباراة النصر في المرحلة السابعة والعشرين للدوري

السعودي.

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وأضاف أن رغبة لاعبيه في تحقيق الفوز هي التي أعادت الفريق إلى أجواء المباراة وتسجيل هدف قاتل من ركلة جزاء.

وحقق الاتحاد فوزا صعبًا على لوكوموتيف طقشند الأوزبكي 3 / 2،ليرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي صاحب المركز الثاني ونفس الرصيد من النقاط.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث عشر في الدوري السعودي، برصيد 25 نقطة.