شكرا لقرائتكم الأهلى يستضيف المقاصة لتضميد جراحه الأفريقية وانتزاع صدارة الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق الأهلي نظيره مصر المقاصة مساء اليوم الأربعاء ،وتحديدا في تمام الثامنة مساء على ملعب بتروسبورت، في المواجهة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للدورى للممتاز.

يحتل الأهلي قبل انطلاق المباراة المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد ٥٧ نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك متصدر جدول المسابقة، والذي يملك في جعبته ٥٩ نقطة، بينما يحتل مصر المقاصة المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة برصيد ٤٠ نقطة.

يدخل المارد الأحمر اللقاء بمعنويات منخفضة بعد الهزيمة التي لحقت به في المباراة الماضية أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة ،والتي أُقيمت بين الفريقين في جوهانسبرج ،والتي جاءت في إطار منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ولازالت أصداء الهزيمة الكبيرة والتي تعد الأكبر تاريخيًا في مسيرة نادي القرن في البطولات الإفريقية، تسيطر علي الأجواء داخل القلعة الحمراء، خاصة بعد تضاؤل امل الفريق في اجتياز هذا الدور، وهو الأمر الذي يضاعف من اهمية مواجهة مصر المقاصة، اذا أراد الأهلي الحفاظ علي آماله في المنافسة على لقب الدوري العام.

مارتن لاسارتى أعلن قائمة المباراة تضم ، كلاً من :محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، رامى ربيعة، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم، ومحمود وحيد، وعمرو السولية، وكريم نيدفيد، وحمدى فتحي، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وصالح جمعة، وجونيور أجاي، ووليد أزارو، وصلاح محسن، ومحمد شريف.

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فيما تضم قائمة الغائبين ، كلاً من : حسام عاشور ومحمد محمود وأحمد الشيخ وسعد الدين سمير وإسلام محارب وهشام محمد للإصابة وشريف إكرامى ووليد سليمان لعدم الجاهزية وجيرالدو دا كوستا وعلى معلول للإيقاف ومحمد نجيب وأحمد حمودى وأحمد علاء وباسم على ومروان محسن وناصر ماهر وعمرو جمال لوجهة نظر فنية.

وعلى الجانب الأخر، طالب طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة لاعبي فريقه بإستغلال كبوة الأهلي، محذرا اياهم من الإنتفاضة الحمراء المتوقعة وحالة الاستنفار المنتظر تواجدها على لاعبي الأهلي.

وحث طلعت يوسف لاعبيه علي التعامل مع مواجهة الأهلي بحرص زائد، خاصة وأن الفريق الأحمر سيكون كالأسد الجريح وسيحاول محو الصورة السيئة التى ظهر بها فى جنوب افريقيا وهو ما سيصعب مأمورية الفريق الفيومي.

ويدرس طلعت يوسف اجراء بعض التعديلات علي التشكيل الأساسي ،حيث يعد الأثيوبي شيملس بيكلي مرشحا لقيادة الهجوم خاصة وانه لا يشارك بشكل منتظم في الفترة الأخيرة، في ظل تألق الرباعي الهجومي محمد توني وميدو جابر وباولن فوافي ومن امامهم جون انطوي، الا ان تألق بيكي في التدريبات الأخيرة دفع طلعت يوسف للتفكير في الاستعانة بخدماته في المواجهة المرتقبة بشكل اساسي.