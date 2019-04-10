شكرا لقرائتكم لجنة المسابقات ترفض إقامة مباريات الأهلى والزمالك فى توقيت واحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت لجنة المسابقات باتحاد الكرة ما يتردد حول طلب نادى الزمالك إقامة مبارياته فى الدورى فى نفس توقيت مباريات الأهلى، خاصة وأن الفريقين يخوضان مبارياتهما فى القاهرة على نفس الملعب وهو ملعب بتروسبورت، لذا لا يمكن إقامة مبارياتهما فى توقيت واحد.

كما أرجعت اللجنة صعوبة الأمر بسبب قرار الأمن بعدم إقامة مباراتين للأهلى والزمالك داخل القاهرة فى يوم واحد، على أن يتم التوصل لحل فى هذه الأزمة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من عمر الدورى فى حالة استمرار الإشتباك بين الفريقين والمطاردة بقوة على قمة الدورى هذا الموسم.