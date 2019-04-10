مدرب باريس سان جيرمان يطالب بإبرام 4 صفقات ترقباً لرحيل ثلاثة لاعبين

اسماء السيد - أكد الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي رغبته في إبرام إدارة النادي لأربعة صفقات خلال الانتقالات الصيفية القادمة بهدف تدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل دون ان يكشف عن المراكز المطلوب تعزيزها.

و أوضح توخيل في تصريحات إعلامية قوله :" حتى الآن لم نحدد اللاعبين المغادرين للنادي ، ولكن وضعية العناصر الحالية للفريق تفرض علينا التعاقد مع اربعة لاعبين جدد قبل إنطلاق منافسات الموسم المقبل".

وتكشف هذه التصريحات بأن المدرب الألماني باقٍ على رأس الجهاز الفني للفريق بعدما توصل لاتفاق مع إدارة النادي لتجديد عقده لسنوات إضافية في انتظار الإعلان عن مراسم التوقيع خلال الأسابيع القادمة ، حيث يأتي هذا الاتفاق بعدما اعتبر المسؤولين الباريسيين عمل توخيل بالإيجابي رغم فشل الفريق في تجاوز عقبة الدور دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي في مباراة مثيرة على ملعبه بحديقة الأمراء.

و وفقاً لتقارير إعلامية محلية فإن الفني الألماني يرغب بتدعيم صفوف الفريق في خطوطه الثلاثة ، في ظل توقعات برحيل المدافع البرازيلي تياغو سيلفا والمهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني بعد تقدمهما في السن ، حيث يسعى الباريسيون إلى وضعهما على قائمة الانتقال الصيف القادم للاستفادة من عائدات بيع عقديهما وتحقيق التوزان المالي للنادي وفق ما تفرضه قواعد اللعب المالي النظيف، ويضاف إلى ذلك الرحيل المؤكد للاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو على اعتبار ان عقده سينقضي بنهاية الموسم الجاري، علاقته مع النادي وصلت إلى طريق مسدود.

الجدير ذكره بأن العديد من التقارير الإعلامية قد أشارت عن إمكانية رحيل أحد مهاجمي الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا أو الفرنسي كيليان مبابي خلال الانتقالات الصيفية القادمة.