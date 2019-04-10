شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكماً لمباراة الأهلي و مصر المقاصة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة على تعيين الحكم الدولي محمد معروف لإدارة مباراة الأهلى و مصر المقاصة تحكيماً فى اللقاء المقرر له الثامنة مساء اليوم.

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره مصر المقاصة مساء اليوم الأربعاء ،وتحديدا في تمام الثامنة مساء على ملعب بتروسبورت، في المواجهة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للدورى للممتاز.

يحتل الأهلي قبل انطلاق المباراة المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد ٥٧ نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك متصدر جدول المسابقة، والذي يملك في جعبته ٥٩ نقطة، بينما يحتل مصر المقاصة المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة برصيد ٤٠ نقطة.