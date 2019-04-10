شكرا لقرائتكم خبر عن أحداد مرشح للعودة لتشكيل الزمالك فى مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك إعادة المغربى حميد أحداد، للتشكيلة البيضاء، بعد رفع الإيقاف عنه الذى أدى إلى غيابه عن المباراة الماضية أمام سموحة، حيث يدرس المدرب السويسرى الاعتماد على اللاعب المغربى فى مركز الجناح الأيسر، مع عودة أحمد سيد "زيزو" لمركز الجناح الأيمن، مع المفاضلة بين محمد إبراهيم ومحمود عبد العزيز، للتواجد بجوار طارق حامد، لتعويض غياب فرجانى ساسى، فى لقاء الغد أمام الفريق البورسعيدى.

ومن المقرر أن يحسم جروس الشكل النهائى الذى سيخوض به مواجهة المصرى خلال التدريب الأخير الذى سيخوضه الفريق الأبيض، اليوم الأربعاء، وحال عدم جاهزية اللاعب المغربى سيكون الأقرب البدء بمحمد إبراهيم فى الخط الأمامى مع استمرار محمود عبدالعزيز بجوار طارق حامد فى خط الوسط.

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ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى المباراة التى ستجمعهما غدًا الخميس المقبل، على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة 28 بالدورى.