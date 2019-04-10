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محمد أشرف يقرر الرحيل عن دجلة حال تجديد عقد جونيس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمد أشرف مهاجم وادى دجلة، الرحيل عن صفوف فريقه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل تهميشه وعدم الاعتماد عليه فى الوقت الحالى، الأمر الذى دفع اللاعب لاتخاذ قرار الرحيل نهائيًا.

وجاء قرار اشرف بالرحيل بعدما قامت إدارة النادى فى الوقت الحالى ببذل قصارى جهدها لتجديد عقد المدير الفنى اليونانى تاكيس جونيس لمدة 3 سنوات مقبلة، الأمر الذى يقلل فرص ظهوره بصفة أساسية مع دجلة.

 

 

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