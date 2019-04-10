شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف مليون جنيه من مستحقات الحكام المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف مجلس إدارة اتحاد الكرة مليون جنيه من مستحقات الحكام المتأخرة، بعد مطالبة قضاة الملاعب بالحصول على مستحقاتهم، وقررت لجنة الحكام صرف هذا المبلغ لحكام القسمين الثانى والثالث.

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ووعد اتحاد الكرة الحكام بالإفراج عن باقى المستحقات المتأخرة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك حالة من الرضا على مستوى الحكام فى مباريات الدورى فى الفترة الأخيرة وعدم وجود أخطاء فادحة تؤثر على نتيجة المباريات.