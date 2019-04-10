طموحات مانشستر يونايتد تتحدى أحلام برشلونة.. وأياكس يتربص بيوفنتوس

رغم أنه الأقل ترشيحا من بين الفرق الإنجليزية الأربعة المتأهلة لهذا الدور، يجتذب مانشستر يونايتد قدرا هائلا من الاهتمام والتركيز عندما يخوض مباراته المرتقبة الأربعاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا حيث يستضيف برشلونة الإسباني أحد أقوى المرشحين للقب.

كما تتجه الأنظار بشدة صوب استاد "يوهان كرويف" بالعاصمة الهولندية أمستردام لمتابعة المواجهة المرتقبة بين أياكس الهولندي، الذي أطاح بريال مدريد الإسباني حامل اللقب من دور الستة عشر للبطولة، وضيفه يوفنتوس الإيطالي الذي يأمل في عودة نجم هجومه البرتغالي كريستيانو رونالدو...