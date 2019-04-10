"كاف" يدعو الخطيب لقرعة أمم أفريقيا والإيقاف يمنع رئيس الزمالك

كتب محمد مراد - حاتم رضا

قدمت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الدعوة لرئيس النادى الأهلى محمود الخطيب بصفته أفضل لاعب فى القارة عام 1983، بالإضافة إلى فوزه ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 86، وذلك لحضور حفل قرعة البطولة المقرر إقامته 12 أبريل الجارى. يأتى ذلك فى الوقت الذى استبعدت فيه اللجنة المنظمة برئاسة هانى أبو ريدة دعوة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إلى الحفل نتيجة الإيقاف الذى وقع عليه من قبل لجنة الانضباط التى تصل مدتها لعام كامل، بينما وجهت اللجنة الدعوة لمسئولى الأندية التى قامت بفتح ملاعبها...

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