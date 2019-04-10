استاد دمنهور الأوليمبي.. حلم البحيرة الضائع

عندما قامت مصر بتقديم ملفها الخاص باستضافة مونديال2010 أدرجت به ستاد دمنهور الدولي الذي لم يكن مقاما فعلا وحتى لا تفاجأ مصر بتفتيش لجان الفيفا على المنشآت الرياضية للدول المتقدمة لاستضافة المونديال2010 بدأت أجراءات بناء الاستاد الجديد بعمل إجراءات الطرح والترسية للاستاد سنة2003 لشركة (حسن علام) للانشاءات.
بدأ العمل في عام 2004 وقدرت التكلفة التقديرية له 250 مليون جنيه والتي بدأت بأولوية التنفيذ لجزء من المدرجات والبنية الأساسية الخرسانية لملعب الأسكواش والسور الخارجي بتكلفة تقديرية 90 مليون جنيه, وتم تنفيذ أعمال قدرت بـ 33 مليون جنيه لكن الفرحة لم تتم وكانت الصدمة حصول ملف مصر على (صفر المونديال) الشهير وكذا تغير الحال تماما فتم إيقاف البناء في الاستاد الجديد ولم يستكمل واصبح ليس له قيمة.
وبررت قيادات النظام قبل ثورة25 يناير ايقاف العمل بالاستاد الجديد هو أن موقع الاستاد يقع تحت أسلاك كهرباء الضغط العالي وهذا خطر حقيقي, ومن الغريب أن هذا الاكتشاف الحكومي المذهل اكتشفته الحكومة بعد حصول ملفها لاستضافة المونديال على (الصفر الشهير) وهكذا وجدت الحكومة نفسها أمام ورطة كبري، إما نقل أبراج كهرباء الضغط العالي والذي قدرت تكلفته بـ 14مليون جنيه وقتها أو ايقاف استكمال بناء الاستاد الجديد, فاتجهت إلى الحل الأسهل وهو ترك الوضع على ما هو عليه وعدم استكمال الاستاد وتركه ليتهدم بفعل الاهمال وعوامل التعرية.
وفي عهد المحافظ الأسبق للبحيرة المهندس أحمد الليثي جرى اتصال بالشركة المنفذة لاستكمال الاستاد الجديد علي أن تتحمل المحافظة قيمة الاعمال لكن الشركة ردت علي المحافظة بقولها إن الأسعار الحالية للسوق اصبحت مضاعفة نظرا لزيادة أسعار الحديد ومستلزمات البناء وأن التكلفة السابق تقديرها بمبلغ250 مليون جنيه أصبحت500 مليون جنيه لذلك قررت الحكومة ممثلة في المجلس القومي للشباب والرياضة غلق الملف الخاص بانشاء الاستاد الجديد ليعود الاستاد الجديد مرة أخري مجرد (أطلال).
وفي محاولة للتخلص من الكارثة تم بناء جزء من أرض الاستاد وعلي الأراضي المقابلة له والمحاطة به المباني الإدارية لجامعة دمنهور ومباني عدد من الكليات وهو الاتجاه الحكومي الداعي إلي اهداء الاستاد الجديد( الأطلال) بحالته الراهنة( الكارثة) إلى وزارة التعليم العالي التي تقوم هي بأستكمال بعض
والسؤال المطروح الأن ويحتاج لاجابة عاجلة إذا كان العمل قد توقف منذ يوليو 2004 وتحول الموقع إلى أطلال وخراب ومرعي للحيوانات ووكر لأطفال الشوارع وأبناء الليل والمدمنين فمن المسئول؟ بالقطع هو مسئولية أصيلة للمجلس القومي للرياضة وأن أي محاولات محلية تقوم بها محافظة البحيرة لن ترقي إلي مستوي الأنتهاء وأستكمال الاستاد الجديد لعدم أمكانية توفير الموارد اللازمة للبناء والأمر يحتاج إلي فتح الملف كاملا لمعرفة من المسئول عن هذا الفساد الذي شاب العملية كلها وتحقيق الرغبة الجماهيرية الداعية إلى تعقب الفساد أينما كان ومحاسبة المتسببين فيه فهل نري أولي خطوات السيد اللواء المحافظ الجديد للبحيرة في تحقيق الحلم؟
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