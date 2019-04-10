أكد إيموانيل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا أنه لن يتردد لحظة في تدريب نادي الزمالك إذا عُرض عليه.
وقال أمونيكي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمهالإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لن أتردد فرصة في تدريب الزمالك إذا عرض علي الأمر وتلقيت
وتابع: "ولكن مدرب الزمالك الحالي يقدم عمل جيد مع الفريق وانا حاليا مدرب لمنتخب تنزانيا". مختتمًأ تصريحاته "اذا طُلب مني ترشيح لاعب سأقوم بهذا الأمر بالتأكيد ولكن ليست مهمتي أن ارشح لهم من نفسي".
كانت هذه تفاصيل خبر أمونيكي: لن أتردد في تدريب الزمالك وسأرشح لهم لاعبًا إذا طلبوا مني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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