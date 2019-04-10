أمونيكي: لن أتردد في تدريب الزمالك وسأرشح لهم لاعبًا إذا طلبوا مني

أكد إيموانيل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا أنه لن يتردد لحظة في تدريب نادي الزمالك إذا عُرض عليه.

وقال أمونيكي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه

الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لن أتردد فرصة في تدريب الزمالك إذا عرض علي الأمر وتلقيتعرضًا".

وتابع: "ولكن مدرب الزمالك الحالي يقدم عمل جيد مع الفريق وانا حاليا مدرب لمنتخب تنزانيا". مختتمًأ تصريحاته "اذا طُلب مني ترشيح لاعب سأقوم بهذا الأمر بالتأكيد ولكن ليست مهمتي أن ارشح لهم من نفسي".

