تحدث إيمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا عن تأهل فريقه لأمم إفريقيا 2019 المقرر اقامتها بمصر.
وقال أمونيكي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد"سعيد أنني قدت تنزانيا بعد 39 عام لأمم إفريقيا، سعيد أننا جعلت الشعب في حالة فرح برؤية علم بلادهم مرة أخرى في
متابعًا "كان من أهم شروطي هو ان اكون صانع القرار بمفردي وهذا ما تحقق بالفعل، اللاعبون شعروا بارتياح في تعاملهم معي".
واستكمل أمونيكي في تصريحاته "نجحت في اقناع اللاعبين في أنفسهم وأنهم قادرين على تحقيق هدفنا وهو التأهل لأمم إفريقيا".
كانت هذه تفاصيل خبر أمونيكي: أسعد شيء هو رؤية علم تنزانيا في أمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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