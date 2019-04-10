أكد أحمد عباس وكيل اللاعبين، أن النادي المصري البورسعيدي طلب منه التحدث مع المدرب باتريس كارتيرون، مدرب الأهلي السابق. وقال عباس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "نعم طلبت مني إدارة المصري التحدث مع المدرب كارتيرون لكن كان هناك فارق كبير بالراتب". وأكمل: "فارق الراتب الكبير بين الأهلي والمصري صعّب المفاوضات لذلك انتهت بالفشل".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عباس: المصري طلب التعاقد مع كارتيرون بعد رحيله من الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.