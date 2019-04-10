تحدث أحمد عباس وكيل اللاعبين، عن موكله إيمانويل أمونيكي، مدرب منتخب تنزانيا.
وقال أحمد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناةصدى البلد: "أمونيكي يحب التحديات دائمًا لذلك اختار تدريب تنزانيا لأنه لن يكون هناك ضغوط".
وأكمل: "طلبنا توفير الأدوات الخاصة بالمعسكرات والتجهيزات، وكان من شروطه أن يكون هناك حرية القرارات وعدم التدخل".
وأضاف: "بعض اللاعبين الكبار المحترفين لم يعطوه ثقة، لذلك قرر استبعاد اللاعبين الذين يفتعلون الأزمات، واختار نوعية تناسب فكره".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عباس عن أمونيكي: يحب التحديات وهذه كانت شروط تدريبه لتنزانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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