أحمد عباس عن أمونيكي: يحب التحديات وهذه كانت شروط تدريبه لتنزانيا

تحدث أحمد عباس وكيل اللاعبين، عن موكله إيمانويل أمونيكي، مدرب منتخب تنزانيا.

وقال أحمد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة

صدى البلد: "أمونيكي يحب التحديات دائمًا لذلك اختار تدريب تنزانيا لأنه لن يكون هناك ضغوط".

وأكمل: "طلبنا توفير الأدوات الخاصة بالمعسكرات والتجهيزات، وكان من شروطه أن يكون هناك حرية القرارات وعدم التدخل".

وأضاف: "بعض اللاعبين الكبار المحترفين لم يعطوه ثقة، لذلك قرر استبعاد اللاعبين الذين يفتعلون الأزمات، واختار نوعية تناسب فكره".

