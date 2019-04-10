أوجسبورج يُطيح بمانويل باوم وليمان ويُعين شميدت

تخلت إدارة نادي أوجسبورج عن خدمات المدرب الألماني الشاب “مانويل باوم” ومساعده يانز ليمان بالإضافة إلى مدير الكرة شتيفن شوارز، وقررت تعيين المدرب السويسري الشهير “مارتن شميدت”.

وعانى الفريق تحت قيادة المدرب صاحب الـ 39 عامًا من سلسلة طويلة من النتائج السلبية هذا الموسم، فلم يفز بأي مباراة من يوم 10 نوفمبر 2018 حتى 26 يناير 2019 بالدوري الألماني، بخسارة 7 مباريات بينهم تعادلين مع شالكه وهيرتا برلين.

ويحتل أوجسبورج المركز الـ 15 في أسفل جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 25 نقطة بسبب تعرضه لـ 15 هزيمة.

أما شميدت /51 عامًا/ فهو عاطل عن العمل منذ مارس 2018 عندما استقال بشكل مفاجيء من تدريب فولفسبورج قبل مواجهة فريقه الأسبق “ماينتس” في الجولة الـ 23 من البوندسليجا.

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صاحب الجنسية الألمانية والمولود في مدينة ناتيرس السويسرية، سيعود لممارسة نشاطه المهني بدءًا من يوم الأحد المقبل 14 أبريل، حين يواجه إينتراخت فرانكفورت خارج قواعده في إحدى مباريات الدوري المحلي.

وقال المدير الإداري والرياضي لنادي أوجسبورج (شتيفان رويتر) في تصريحات رسمية “خلال الأسابيع والأشهر الماضية، بذلنا قصارى جهدنا لتحسين وضعنا الصعب، لكن بعد الخسارة على ملعبنا بنتيجة 4/0 أمام هوفنهايم في الجولة الـ 28 من البوندسليجا، وتذبذب النتائج ولأداء، تأكدنا من صعوبة الاستمرار على هذا الوضع لمدة أطول”.

وأضاف “قررنا إجراء بعض التغييرات الواضحة في الوقت الحالي من أجل تحسين مسار الفريق لتحقيق نهاية رياضية ناجحة لهذا الموسم ولمستقبل FCA”.

وأكد “مارتن شميدت سيتولى مهامه على الفور، سيقود السويسري الذي سبق العمل مع ماينتس وفولفسبورج كمدير فني في الدوري الألماني، تدريبات الفريق يوم الاربعاء بدءًا من الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي، كي يُعد الفريق للمباراة القادمة خارج أرضنا أمام إنتراخت فرانكفورت يوم الأحد المقبل”.

وسيتواجد شتيفن رويتر بصحبة رئيس نادي أوجسبورج كلاس هوفمان نهاية هذا الأسبوع لتقديم شميدت لوسائل الإعلام المحلية وتوضيح القرارات التي أتخذت.