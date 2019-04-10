اونلاين | رابط HD Star كورة ستار مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر اليوم koora | بث مباشر مباراة الاهلي والمقاصة اليوم جودة hd

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رابط HD Star كورة ستار مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر اليوم koora | بث مباشر مباراة الاهلي والمقاصة اليوم جودة hd

يدخل النادي الأهلي في مباراة تعد اختبار صعب له أمام فريق مصر المقاصة يوم الأربعاء في الساعة الثامنة مساءً، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

رابط HD Star كورة ستار مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر اليوم koora | بث مباشر مباراة الاهلي والمقاصة اليوم جودة hd

وستنقل مواجهة مصر المقاصة والأهلي في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

رابط HD Star كورة ستار مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر اليوم koora | بث مباشر مباراة الاهلي والمقاصة اليوم جودة hd

واستقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مصر المقاصة على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

رابط HD Star كورة ستار مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر اليوم koora | بث مباشر مباراة الاهلي والمقاصة اليوم جودة hd

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ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود وحيد.

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - حسين الشحات - جونيور أجاي

خط الهجوم : وليد أزارو.

رابط HD Star كورة ستار مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر اليوم koora | بث مباشر مباراة الاهلي والمقاصة اليوم جودة hd

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة النادي الأهلي، ضد فريق مصر المقاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر موقع الخليج 365 الرياضي.