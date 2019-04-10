اونلاين | Petro Sportمشاهدة مباراة (الاهلي والمقاصة) يلا شوت | مباراة الاهلي والمقاصة مباشر hd | بث مباراة الاهلي والمقاصة كورة س

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يدخل النادي الأهلي في مباراة تعد اختبار صعب له أمام فريق مصر المقاصة يوم الأربعاء في الساعة الثامنة مساءً، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وستنقل مواجهة مصر المقاصة والأهلي في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

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واستقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مصر المقاصة على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود وحيد.

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - حسين الشحات - جونيور أجاي

خط الهجوم : وليد أزارو.

Petro Sportمشاهدة مباراة (الاهلي والمقاصة) يلا شوت | مباراة الاهلي والمقاصة مباشر hd | بث مباراة الاهلي والمقاصة كورة ستار Ko

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة النادي الأهلي، ضد فريق مصر المقاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر موقع الخليج 365 الرياضي.