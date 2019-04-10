اونلاين | koora يلا شوت مباراة الاهلي ahly والمقاصة مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر رابط Ahly Now

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koora يلا شوت مباراة الاهلي ahly والمقاصة مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر رابط Ahly Now

يدخل النادي الأهلي في مباراة تعد اختبار صعب له أمام فريق مصر المقاصة يوم الأربعاء في الساعة الثامنة مساءً، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

koora يلا شوت مباراة الاهلي ahly والمقاصة مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر رابط Ahly Now

وستنقل مواجهة مصر المقاصة والأهلي في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

koora يلا شوت مباراة الاهلي ahly والمقاصة مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر رابط Ahly Now

واستقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مصر المقاصة على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

koora يلا شوت مباراة الاهلي ahly والمقاصة مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر رابط Ahly Now

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ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود وحيد.

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - حسين الشحات - جونيور أجاي

خط الهجوم : وليد أزارو.

koora يلا شوت مباراة الاهلي ahly والمقاصة مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر رابط Ahly Now

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة النادي الأهلي، ضد فريق مصر المقاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر موقع الخليج 365 الرياضي.