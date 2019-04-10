اونلاين | يلا دوري Kooora مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر yalla shoot | بث مباشر مباراة الاهلي اليوم يلا شوت | كورة اون لاي

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يلا دوري Kooora مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر yalla shoot | بث مباشر مباراة الاهلي اليوم يلا شوت | كورة اون لاين لايف

يدخل النادي الأهلي في مباراة تعد اختبار صعب له أمام فريق مصر المقاصة يوم الأربعاء في الساعة الثامنة مساءً، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يلا دوري Kooora مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر yalla shoot | بث مباشر مباراة الاهلي اليوم يلا شوت | كورة اون لاين لايف

وستنقل مواجهة مصر المقاصة والأهلي في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

يلا دوري Kooora مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر yalla shoot | بث مباشر مباراة الاهلي اليوم يلا شوت | كورة اون لاين لايف

واستقر مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مصر المقاصة على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

يلا دوري Kooora مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر yalla shoot | بث مباشر مباراة الاهلي اليوم يلا شوت | كورة اون لاين لايف

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ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمود وحيد.

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - حسين الشحات - جونيور أجاي

خط الهجوم : وليد أزارو.

يلا دوري Kooora مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر yalla shoot | بث مباشر مباراة الاهلي اليوم يلا شوت | كورة اون لاين لايف

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة النادي الأهلي، ضد فريق مصر المقاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر موقع الخليج 365 الرياضي.